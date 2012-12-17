《日本政经焦点》安倍晋三重夺相位,将面对经济及日中关系问题

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
现年58岁的安倍,在2007年以健康欠佳为由辞去首相,他在中日领土主权争议方面一向出言强硬,但是有些分析师认为,安倍上任之后,可能会采取务实态度,稍稍缓和其强硬立场.
安倍也希望松绑1947年颁布的和平宪法中对日本军力的限制,让日本在全球安全事务中能够起到更重要的作用.
美国总统奥巴马已向安倍当选致贺,并强调美国与长期伙伴日本的合作符合美国的利益.
"美日联盟是亚太和平及繁荣的基石,我期待与日本新一届政府以及日本人民,在双边关系、区域及全球重要问题上展开密切合作."奥巴马声明说.
自民党在其上次执政的数十年期间,鼓励核能发展,预计该党对核能将采取支持态度,尽管民众对核能安全仍有相当的疑虑.
安倍曾呼吁"无限制"放宽货币政策,并大举投入公共支出以拯救经济.此类政策是自民党数十年来的竞选核心纲领,但这被许多人批评是拢络人心的政策,徒增浪费.
许多分析师认为,所谓"安倍经济"的药方,也许可能短暂创造成长,并让政府得以在2014年按照既定计画提高消费税,帮助遏制规模已达国内生产总值(GDP)两倍的公共债务.
不过,这些举措恐怕难以为日本已进入老龄化的社会带来更多可持续增长,而且如果投资人认为日本财政已经失控的话,将在市场引发强烈反应.(完) (编译 李婷仪; 审校 郑茵)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。