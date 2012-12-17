《日本政经焦点》安倍晋三重夺相位,将面对经济及日中关系问题

现年58岁的安倍,在2007年以健康欠佳为由辞去首相,他在中日领土主权争议方面一向出言强硬,但是有些分析师认为,安倍上任之后,可能会采取务实态度,稍稍缓和其强硬立场.

安倍也希望松绑1947年颁布的和平宪法中对日本军力的限制,让日本在全球安全事务中能够起到更重要的作用.

美国总统奥巴马已向安倍当选致贺,并强调美国与长期伙伴日本的合作符合美国的利益.

"美日联盟是亚太和平及繁荣的基石,我期待与日本新一届政府以及日本人民,在双边关系、区域及全球重要问题上展开密切合作."奥巴马声明说.

自民党在其上次执政的数十年期间,鼓励核能发展,预计该党对核能将采取支持态度,尽管民众对核能安全仍有相当的疑虑.

安倍曾呼吁"无限制"放宽货币政策,并大举投入公共支出以拯救经济.此类政策是自民党数十年来的竞选核心纲领,但这被许多人批评是拢络人心的政策,徒增浪费.

许多分析师认为,所谓"安倍经济"的药方,也许可能短暂创造成长,并让政府得以在2014年按照既定计画提高消费税,帮助遏制规模已达国内生产总值(GDP)两倍的公共债务.