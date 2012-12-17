日本政经: 下任首相向央行施压,承诺改善与中国的战略关系

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京12月17日 - 将出任日本下任首相的安倍晋三周一向日本央行施压,称选民一致支持其进一步放宽货币刺激措施的呼吁.
安倍称在12月26日组阁完成后,将要求相关阁员与央行撰写联合声明,制定2%的通胀率目标.该目标是当前目标水准的一倍.
安倍还承诺改善他所谓的与中国的战略性关系,但是在岛屿主权问题上寸步不让.中日之间就这些岛屿归属存在争议.安倍所在政党自民党在周日选举中重掌大权,安倍得以有机会第二次出任首相.
"货币政策很少会成为选举焦点,但是公众强烈支持我们的观点."安倍在出席选举后首个新闻发布会上称.他穿着黑色西装,粉红色领带.他还表示,"我希望日本央行(在本周政策会议上)考虑这一点."
安全政策和与日本近邻的紧张关系亦是安倍竞选的主题.这位保守党领袖再次表示,毫无疑问东中国海的岛屿是日本领土.
尽管安倍承诺"继续"通过对话改善和中国政府的关系,但是却声称通过战略手段,把日本与中国的关系置于美日和亚太关系的大环境下.
安倍称,"我们需要加强与亚洲其他国家的关系,包括印度和澳洲,不仅是外交层面,还要在安全和能源领域,随后才会开始改善与中国的关系."(完)
(编译 田建华; 审校 沈以文)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。