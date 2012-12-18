更正-日本政经: 下任首相向央行施压,承诺改善与中国的战略关系

(内文第二段译文有误,应为"该目标是当前目标水准的两倍",而非"该目标是当前目标水准的一倍")

路透东京12月17日 - 将出任日本下任首相的安倍晋三周一向日本央行施压,称选民一致支持其进一步放宽货币刺激措施的呼吁.

安倍称在12月26日组阁完成后,将要求相关阁员与央行撰写联合声明,制定2%的通胀率目标.该目标是当前目标水准的两倍.

安倍还承诺改善他所谓的与中国的战略性关系,但是在岛屿主权问题上寸步不让.中日之间就这些岛屿归属存在争议.安倍所在政党自民党在周日选举中重掌大权,安倍得以有机会第二次出任首相.

"货币政策很少会成为选举焦点,但是公众强烈支持我们的观点."安倍在出席选举后首个新闻发布会上称.他穿着黑色西装,粉红色领带.他还表示,"我希望日本央行(在本周政策会议上)考虑这一点."

安全政策和与日本近邻的紧张关系亦是安倍竞选的主题.这位保守党领袖再次表示,毫无疑问东中国海的岛屿是日本领土.

尽管安倍承诺"继续"通过对话改善和中国政府的关系,但是却声称通过战略手段,把日本与中国的关系置于美日和亚太关系的大环境下.

安倍称,"我们需要加强与亚洲其他国家的关系,包括印度和澳洲,不仅是外交层面,还要在安全和能源领域,随后才会开始改善与中国的关系."(完)