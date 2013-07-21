《日本政经焦点》安倍在参议院选举中大胜，可能展现其真正追求

虽然安倍取得大胜，但选民投票率偏低让胜利打了折扣。媒体称，选民投票率远低于2010年前次参议院选举时的57.92%。这可能会迫使安倍继续把精力重点放在提振经济上。

**国防政策与历史问题**

安倍打算在安全政策方面作出一些调整，他预计将会重新解释宪法，以结束该国自愿接受的行使集体自我防卫权以及在盟友遭遇攻击时提供帮助的禁令，比方说北韩(朝鲜)向其安全同盟--美国发动无预警的导弹袭击时，日本不得提供帮助。

另一个变化是修订防卫政策，包括考虑取得在即将遭遇袭击且没有其他选择时攻击敌方基地的能力，以及增设海军来保护远离本土的岛屿，例如与中国存在领土争议的那些岛屿。

中日关系由于领土争端和战争历史问题而明显趋紧。外界担心两国会在东海争议岛屿附近擦枪走火。

“在这种情况下，事态可能会朝错误的方向发展，”华盛顿战略与国际研究中心的日本部门主管Michael Green表示。“这是一个黑天鹅事件。”(完)