《日本政经焦点》安倍在参议院选举中大胜，可能展现其真正追求

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
虽然安倍取得大胜，但选民投票率偏低让胜利打了折扣。媒体称，选民投票率远低于2010年前次参议院选举时的57.92%。这可能会迫使安倍继续把精力重点放在提振经济上。
**国防政策与历史问题**
安倍打算在安全政策方面作出一些调整，他预计将会重新解释宪法，以结束该国自愿接受的行使集体自我防卫权以及在盟友遭遇攻击时提供帮助的禁令，比方说北韩(朝鲜)向其安全同盟--美国发动无预警的导弹袭击时，日本不得提供帮助。
另一个变化是修订防卫政策，包括考虑取得在即将遭遇袭击且没有其他选择时攻击敌方基地的能力，以及增设海军来保护远离本土的岛屿，例如与中国存在领土争议的那些岛屿。
中日关系由于领土争端和战争历史问题而明显趋紧。外界担心两国会在东海争议岛屿附近擦枪走火。
“在这种情况下，事态可能会朝错误的方向发展，”华盛顿战略与国际研究中心的日本部门主管Michael Green表示。“这是一个黑天鹅事件。”(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。