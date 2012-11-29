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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 29日 星期四 15:25 BJT

民调显示自民党将在日本选举中胜出

《日本经济新闻》发布的民调显示，12月16日国会下议院选举在即，在野党自民党看来保持明显优势，日本维新会支持率排名第二，首相野田佳彦领导的民主党支持率则排名第三。图为日本国旗。路透

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