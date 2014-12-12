支持安倍的保守派团体寻求恢复日本传统价值观念

路透东京12月12日（记者 Linda Sieg） - 在首相安倍晋三向选民们承诺给日本经济带来一个光明未来之际，其保守派阵营主要成员们希望他能带领国家回归传统民族精神，即融合了神道神秘主义、爱国主义和崇尚皇室的精神特质。

支持者们表示，需要进行这些改变以恢复因二战后被美国占领而遭到根除的日本文化的重要方面和反击现代物质主义。

批评者们称，这反映出神道思想。神道教曾被用于推行军国主义和以天皇名义发动战争。那场战争已结束近70年了，但其仍在影响着日本与中国和韩国的关系。

据预测安倍领导的自民党将在周日大选中取得压倒性胜利，及安倍有可能成为罕见的长期执政的日本领导人，这让其狂热支持者在数十年来看到了实现其目标的最好机会。

“我们非常信任他，”神道政治联盟（SAS）负责人Yutaka Yuzawa称。神道政治联盟是神社本厅（Association of Shinto Shrines）的一个政治分支。该团体将安倍算作其成员，是日本有类似议程的多个机构的其中一员。

Yuzawa在采访中告诉路透：“首相的观点跟我们的思维方式极其接近。”

神道政治联盟议程的重要内容包括呼吁改写日本二战后的和平宪法，不仅要改写和平宪法第九条，而且要使政教分离模糊化。培养年轻人爱国思想的教育改革是另一个重要任务。

“在战后有一种气氛，认为战前时代的方方面面都不好，”Yuzawa说。“采用的政策削弱了皇室和人民之间的关系……日本历史中最根本的东西学校中都没有教。”

广泛游说团体“日本会议”（Nippon Kaigi）等其他组织也有类似的担忧。安倍担任“日本会议”的最高顾问。

专家们认为这些团体和美国茶党运动类似。美国茶党运动的诉求是恢复美国丢失的价值。

“日本会议和神道政治联盟基本都认为占领时期导致……神道传统从公共场所和公共机构中被强制去除，”新西兰奥克兰大学教授Mark Mullins称。

“对于他们来说，这才是真正的日本……要再次成为独立的、原汁原味的日本，需要恢复这些东西。”（完）

编译：高良萍 发稿：程芳

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