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时事要闻 | 2012年 12月 18日 星期二 08:52 BJT

安倍晋三和奥巴马同意加强两国关系

路透东京12月18日 - 日本下一任首相安倍晋三表示，他和美国总统奥巴马同意加强两国关系，并在周二与奥巴马的通话中探讨了日美安全协定和经济问题。

前日本首相安倍晋三周日率领自民党在众议院选举中大获全胜。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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(Reporting By Shuzhen Zhu)

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