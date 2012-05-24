日本瑞萨电子称将与台积电在芯片领域结盟

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透东京5月24日电---日本芯片厂商瑞萨电子(6723.T)周四表示,计划与台积电(2330.TW)在芯片领域结盟.
此前日本读卖新闻报导称,瑞萨可能把部分芯片生产业务外包给全球最大晶圆代工业者台积电.
瑞萨计划周一召开记者会,介绍与台积电的结盟.
"(外包部分芯片生产业务)是可能的,但我们现在无法提供更多细节,"一名发言人表示,"芯片部门的主管将在记者会上发言,但不会谈论关闭工厂或类似的事情."(完)
--编译 张涛;审校 李爽
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