日本气象厅称厄尔尼诺现象的出现更加临近

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京6月10日 - 日本气象厅周二表示，更接近出现厄尔尼诺(圣婴)现象。该气候模式往往会造成一些地区大量降雨而另一些地区严重乾旱。
日本气象厅最先在2月时预测今年有可能形成厄尔尼诺现象；其在月报中重申，今年夏季可能出现这种现象，而且至少会持续到秋季。
厄尔尼诺现象可能引发东南亚和澳洲出现乾旱，并导致南美遭遇洪水，从而损及稻米、小麦和糖等主要大宗商品的产量。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。