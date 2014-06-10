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气候环境 | 2014年 6月 10日 星期二 14:21 BJT

日本气象厅称厄尔尼诺现象的出现更加临近

路透东京6月10日 - 日本气象厅周二表示，更接近出现厄尔尼诺(圣婴)现象。该气候模式往往会造成一些地区大量降雨而另一些地区严重乾旱。

日本气象厅最先在2月时预测今年有可能形成厄尔尼诺现象；其在月报中重申，今年夏季可能出现这种现象，而且至少会持续到秋季。

厄尔尼诺现象可能引发东南亚和澳洲出现乾旱，并导致南美遭遇洪水，从而损及稻米、小麦和糖等主要大宗商品的产量。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)

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