日本明仁天皇罕见发表讲话 称由于年迈可能难以履行职责

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透东京8月8日 - 现年82岁的日本明仁天皇周一罕见地通过视频对国民发表讲话，称由于年事已高，担心履行职责可能变得困难。
日本放送协会(NHK)上月称，明仁天皇希望在几年内退位。这对于现代日本是前所未有的事，而且没有法定程序。明仁曾进行过心脏手术，并因前列腺癌接受治疗。
宪法将天皇定义为“人民团结”的象征，天皇没有政治权力。虽然多数日本民众谅解天皇想退位的愿望，但支持首相安倍晋三的保守派则反对。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。