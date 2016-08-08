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时事要闻 | 2016年 8月 8日 星期一 14:31 BJT

日本明仁天皇罕见发表讲话 称由于年迈可能难以履行职责

路透东京8月8日 - 现年82岁的日本明仁天皇周一罕见地通过视频对国民发表讲话，称由于年事已高，担心履行职责可能变得困难。

日本放送协会(NHK)上月称，明仁天皇希望在几年内退位。这对于现代日本是前所未有的事，而且没有法定程序。明仁曾进行过心脏手术，并因前列腺癌接受治疗。

宪法将天皇定义为“人民团结”的象征，天皇没有政治权力。虽然多数日本民众谅解天皇想退位的愿望，但支持首相安倍晋三的保守派则反对。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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