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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 12:31 BJT

标题新闻：TOCOM和DME签署谅解备忘录，合作开发原油等能源产品合约

注：东京工业品交易所(TOCOM)，迪拜商业交易所(DME)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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