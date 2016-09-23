焦点：日本拟修改法律 助力本国企业竞购全球能源资产

路透东京9月23日 - 日本计划快速通过一项法案，为本国企业竞购全球能源资产提供更多资金支持，目前中国和印度等其他急需资源的亚洲经济体也在寻求抢购价格处于低位的石油资产。

日本政府官员们称，首相安倍晋三的内阁计划修改一项管理日本石油天然气金属矿产资源机构(JOGMEC)的法律，从而允许这家国有机构参与外国油气公司的收购。

JOGMEC之前在参与日本企业的外国能源资源收购上受到限制，上述法律的修改将使其可以购买外国国有石油公司，或与日本企业一道收购外国油气公司。

该计划制定之际，正值油价挫跌迫使产油国出售油气权益来抵消收入下降的影响。

沙特阿拉伯计划在其国有石油公司的首次公开发行(IPO)交易中出售至多5%的股权，俄罗斯可能出售其对俄罗斯国家石油公司(Rosneft)的部分持股，哈萨克斯坦拟出售该国石油公司KazMunaiGasvia的部分股权。

“我们希望增强JOGMEC的实力以便其能迅速采取行动，目前很多产油国都计划将石油公司私有化，”日本经济产业省油气部门官员Daisuke Hirota说。

“更重要的是，修法将提供更大笔风险资金，鼓励日企在艰困时期仍进行油气项目的新投资。”他说。

能源安全对日本来说是个特别敏感的议题，因日本必须靠进口来满足多数能源需求，而且2011年福岛核灾变导致多数核电厂关闭。

**艰困时期带来机遇**

和全球其他石油业参与者一样，日本油企和贸易商社去年都受油价重挫所困，迫使其削减投资。

“但艰困时期带来机遇。”Hirota指出，中国和印度等其他主要石油进口国对能源资产的积极支出，也是促成日本对JOGMEC计划的部分原因。

JOGMEC是2004年结合有关石油和金属的机构后所创立，旨在帮助日本企业的收购活动。根据修法，JOGMEC将可透过共同投资或贷款保证，协助日企购入外国能源公司股权。

政府消息人士称，修法案预定提交给下周展开的国会特别会期，最快今年稍晚生效。

负责监督JOGMEC的经济产业省已寻求在2016财年追加1,628亿日圆(16亿美元)资源开发预算。该部还在2017财年预算中要求了1,600亿日圆，较今年度增加43%。(完)