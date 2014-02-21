调查：多数日企无调升基本薪资计划

* 超过80%的受访企业不拟调升基本工资

* 有三分之二企业愿调高奖金而非基本工资

* 对多数人来说，整体报酬变化无法抵销消费税上调的影响

* 企业称需要维持压低固定成本

路透东京2月21日 -路透调查显示，不到五分之一的日本企业会在新财年调高基本工资，充分显示出安倍政府的刺激政策仍难以获得支持。

预计包括丰田汽车(7203.T)在内的一些大型企业会上调基本薪资，但路透调查访问的企业中，多数企业表示最多仅会增加奖金。而如果经济复苏出现偏差，奖金很容易调降。

奖金在日本员工整体报酬中平均只占17%，路透调查显示许多人的购买力将下滑。

仅有11%的受访企业表示计划调高整体报酬--包括奖金及提高基本工资，且愿使加薪幅度足以因应4月1日消费税上调3个百分点的影响。

根据丰田汽车供应商的消息，该公司可能六年来首度调高基本工资。而丰田汽车公司人士周三对记者说，谈判还在进行中，还没有任何决定。

但根据Nikkei Research在2月3-17日为路透进行的调查，那样慷慨的企业仍属少数，各行业高层均表示，在经济前景不确定之际，他们对增加固定成本仍持保留的态度。

一位批发商高层在调查问卷中写道：“如果我们采取固定加薪方式，就无法根据业务状况变化做出灵活反应。”这是很典型的回答。

有回答薪资谈判立场这项问题的241家受访企业中，66%称将调高奖金而非基本工资。16%则计划一点也不提高报酬。这个结果略好于9月时的调查，当时有60%企业称其基本立场是调升奖金而非基本工资，而完全不考虑提高报酬的企业有24%。

本项调查也显示，企业仍怀疑日本央行能否在明年之前实现摆脱通缩的目标。

仅有15%的受访者认为如果不计上调消费税的影响，物价会在未来一年上涨2%或更多。不过，纳入加税影响的话，69%受访者预计通胀可达标甚至超越目标。

路透调查访问了400家资本额超过10亿日圆的企业管理层，制造业和非制造业企业各占一半。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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