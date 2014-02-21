调查：多数日企无调升基本薪资计划

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 超过80%的受访企业不拟调升基本工资
* 有三分之二企业愿调高奖金而非基本工资
* 对多数人来说，整体报酬变化无法抵销消费税上调的影响
* 企业称需要维持压低固定成本
路透东京2月21日 -路透调查显示，不到五分之一的日本企业会在新财年调高基本工资，充分显示出安倍政府的刺激政策仍难以获得支持。
预计包括丰田汽车(7203.T)在内的一些大型企业会上调基本薪资，但路透调查访问的企业中，多数企业表示最多仅会增加奖金。而如果经济复苏出现偏差，奖金很容易调降。
奖金在日本员工整体报酬中平均只占17%，路透调查显示许多人的购买力将下滑。
仅有11%的受访企业表示计划调高整体报酬--包括奖金及提高基本工资，且愿使加薪幅度足以因应4月1日消费税上调3个百分点的影响。
根据丰田汽车供应商的消息，该公司可能六年来首度调高基本工资。而丰田汽车公司人士周三对记者说，谈判还在进行中，还没有任何决定。
但根据Nikkei Research在2月3-17日为路透进行的调查，那样慷慨的企业仍属少数，各行业高层均表示，在经济前景不确定之际，他们对增加固定成本仍持保留的态度。
一位批发商高层在调查问卷中写道：“如果我们采取固定加薪方式，就无法根据业务状况变化做出灵活反应。”这是很典型的回答。
有回答薪资谈判立场这项问题的241家受访企业中，66%称将调高奖金而非基本工资。16%则计划一点也不提高报酬。这个结果略好于9月时的调查，当时有60%企业称其基本立场是调升奖金而非基本工资，而完全不考虑提高报酬的企业有24%。
本项调查也显示，企业仍怀疑日本央行能否在明年之前实现摆脱通缩的目标。
仅有15%的受访者认为如果不计上调消费税的影响，物价会在未来一年上涨2%或更多。不过，纳入加税影响的话，69%受访者预计通胀可达标甚至超越目标。
路透调查访问了400家资本额超过10亿日圆的企业管理层，制造业和非制造业企业各占一半。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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