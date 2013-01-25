日本企业希望央行积极采取行动 允许日圆续贬

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透瑞士达沃斯1月24日 - 饱受日圆升值打击的日本企业高管周四指出,日本央行需允许日圆进一步贬值,而非静待其他主要经济体释出讯号后才采取行动.
"时至今日,我们仍处于受日圆所累的境地,"日产汽车(7201.T)执行长戈恩在达沃斯全球经济论坛受访时表示.
"美元/日圆正常的汇率范围应该在100.以往汇价曾经到过110日圆."
"说到底,我们希望汇率稳定,"东芝(6502.T)社长西田厚聪指出,他并表示,美元/日圆汇率在100左右对经济而言是适宜的水准.
"问题在于美国采取了一些行动,日本央行就会跟随.我们总是跟在后面."
西田厚聪表示,强势日圆、企业税率高以及多数核电厂关闭后电力成本高涨等问题,促使东芝将制造岗位移往日本以外国家,以维持竞争力.
这些企业高管们指出,中国与日本因领土争端导致关系恶化,亦损及销售状况.
"安倍首相有许多优先要务,但我认为他要做的第一件事就是振兴日本经济,"西田厚聪指出.
"中国是日本最大的出口市场,中日关系会影响日相的经济政策.他在这件事情上会很务实的."(完)
(编译 龚芳; 审校 石冠兰)
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