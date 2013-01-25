日本企业希望央行积极采取行动 允许日圆续贬

2012年11月22日在东京拍到的一名男子手持日元现金的资料图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透瑞士达沃斯1月24日 - 饱受日圆升值打击的日本企业高管周四指出,日本央行需允许日圆进一步贬值,而非静待其他主要经济体释出讯号后才采取行动.

"时至今日,我们仍处于受日圆所累的境地,"日产汽车(7201.T)执行长戈恩在达沃斯全球经济论坛受访时表示.

"美元/日圆正常的汇率范围应该在100.以往汇价曾经到过110日圆."

"说到底,我们希望汇率稳定,"东芝(6502.T)社长西田厚聪指出,他并表示,美元/日圆汇率在100左右对经济而言是适宜的水准.

"问题在于美国采取了一些行动,日本央行就会跟随.我们总是跟在后面."

西田厚聪表示,强势日圆、企业税率高以及多数核电厂关闭后电力成本高涨等问题,促使东芝将制造岗位移往日本以外国家,以维持竞争力.

这些企业高管们指出,中国与日本因领土争端导致关系恶化,亦损及销售状况.

"安倍首相有许多优先要务,但我认为他要做的第一件事就是振兴日本经济,"西田厚聪指出.

"中国是日本最大的出口市场,中日关系会影响日相的经济政策.他在这件事情上会很务实的."(完)

(编译 龚芳; 审校 石冠兰)

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