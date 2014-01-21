日本“海豚湾”围猎再次上演 遭西方批评

1月20日在日本和歌山太地町拍到的渔民围捕海豚的图片。 REUTERS/Adrian Mylne

路透日本太地町1月21日 （记者 Ruairidh Villar） -日本年度海豚围捕活动进入最后阶段，渔民将大群海豚赶至一处海湾并在周二屠杀了至少30头海豚。这项活动在西方国家引发抗议。

美国和英国驻日本大使对这种“围捕”海豚的活动提出强烈批评，指出这对海豚造成“可怕的痛苦”。

日本和歌山县太地町（Taiji）的渔民每年将数百头海豚赶进一处海湾，其中一些会被选中卖给海洋馆或释放，剩余则被杀掉卖肉。

自上周五以来已有200多头海豚被赶进太地湾，其中至少30头在周二被屠杀。

开始屠杀前，渔民在太地湾拉起篷布，以防活动人士和记者看到。

“渔民用一根金属棒刺进它们（海豚）的脊髓，然后任由海豚流血或窒息而死。在屠杀湾被困四天后，海豚们经历了暴力的捕猎选择，与它们的同伴被分开，并最终在今天被屠杀，”海洋守护者协会的活动人士Melissa Sehgal对路透说。

这项年度活动长期以来一直备受争议，奥斯卡获奖纪录片《海豚湾》（TheCove）素材即来源于此。该部纪录片让太地町成为国际社会关注的焦点。

“英国反对各种屠杀海豚鲸鱼的活动，它们（对这些动物）造成可怕的痛苦。我们经常向日方提起（该问题），”英国驻日本大使TimothyHitchens周一在Twitter发帖称。美国驻日本大使卡罗琳·肯尼迪（CarolineKennedy）也称，对这种围捕海豚活动“深表担忧”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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