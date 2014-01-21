日本“海豚湾”围猎再次上演 遭西方批评

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本太地町1月21日 （记者 Ruairidh Villar） - 日本年度海豚围捕活动进入最后阶段，渔民将大群海豚赶至一处海湾并在周二屠杀了至少30头海豚。这项活动在西方国家引发抗议。

美国和英国驻日本大使对这种“围捕”海豚的活动提出强烈批评，指出这对海豚造成“可怕的痛苦”。

日本和歌山县太地町（Taiji）的渔民每年将数百头海豚赶进一处海湾，其中一些会被选中卖给海洋馆或释放，剩余则被杀掉卖肉。

自上周五以来已有200多头海豚被赶进太地湾，其中至少30头在周二被屠杀。

开始屠杀前，渔民在太地湾拉起篷布，以防活动人士和记者看到。

这项年度活动长期以来一直备受争议，奥斯卡获奖纪录片《海豚湾》（The Cove）素材即来源于此。该部纪录片让太地町成为国际社会关注的焦点。

“英国反对各种屠杀海豚鲸鱼的活动，它们（对这些动物）造成可怕的痛苦。我们经常向日方提起（该问题），”英国驻日本大使Timothy Hitchens周一在Twitter发帖称。美国驻日本大使卡罗琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）也称，对这种围捕海豚活动“深表担忧”。（完）