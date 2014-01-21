日本“海豚湾”围猎再次上演 遭西方批评

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本太地町1月21日 （记者 Ruairidh Villar） - 日本年度海豚围捕活动进入最后阶段，渔民将大群海豚赶至一处海湾并在周二屠杀了至少30头海豚。这项活动在西方国家引发抗议。
美国和英国驻日本大使对这种“围捕”海豚的活动提出强烈批评，指出这对海豚造成“可怕的痛苦”。
日本和歌山县太地町（Taiji）的渔民每年将数百头海豚赶进一处海湾，其中一些会被选中卖给海洋馆或释放，剩余则被杀掉卖肉。
自上周五以来已有200多头海豚被赶进太地湾，其中至少30头在周二被屠杀。
开始屠杀前，渔民在太地湾拉起篷布，以防活动人士和记者看到。
这项年度活动长期以来一直备受争议，奥斯卡获奖纪录片《海豚湾》（The Cove）素材即来源于此。该部纪录片让太地町成为国际社会关注的焦点。
“英国反对各种屠杀海豚鲸鱼的活动，它们（对这些动物）造成可怕的痛苦。我们经常向日方提起（该问题），”英国驻日本大使Timothy Hitchens周一在Twitter发帖称。美国驻日本大使卡罗琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）也称，对这种围捕海豚活动“深表担忧”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。