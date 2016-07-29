焦点：日本央行借扩大ETF购买规模来放宽政策 但刺激力度不及预期

路透东京7月29日 - 日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄望会推出更激进举措的投资者颇感失望。

不过日本央行称，将会全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果，暗示或不久的将来会祭出更大刀阔斧的刺激措施。

周五日本央行在结束了为期两天的利率检视会议后，决定扩大ETF购买规模，从当前的3.3万亿(兆)日圆上调至6万亿日圆。此决定以7:2的票数通过。

但央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，包括日本政府公债在内的其他资产的购买速度也保持不变。

央行还维持对金融机构在央行部分超额准备金实施负0.1%的利率不变。

日本央行周五公布的进一步放松政策不及预期，打压美元兑日圆一度跌逾1日圆至102.825日圆，日经指数一度下跌近2%。

“日本央行的政策未能达到预期，”瑞穗证券资深经济师宫川宪央说道。“增加购买上市交易基金(ETF)对达成2%的通胀目标不起作用。日本央行量化宽松及负利率政策已经达到极限，尽管该行不会承认这一点。”

通过与政府大规模财政支出计划协同行动，日本央行可能旨在将刺激经济措施的效果最大化。目前日本经济仍未能摆脱数十年的通缩局面。

“日本正在实施一系列有力的灵活财政政策和量宽措施，”日本央行总裁黑田东彦说道。“政府的刺激计划有助于增强驱动力，并及时实现持续增长和物价稳定。”

**即将采取更多刺激？**

日本央行在季度报告中维持对2017财年和2018财年通胀的乐观预估，还维持实现通胀率目标的时间表不变，但警告称不确定性可能导致实现目标的时间推迟。

“日本经济复苏可能放缓一段时间，因出口和产出有些疲软，”黑田东彦说，“但之后料继续以高于潜在增长率的速度增长，并保持温和复苏趋势，收入增加将推动企业和家庭支出。”

日本央行认为周五放松政策是合理的，因这旨在阻止新兴市场需求疲弱和英国公投决定退出欧盟等外部不利因素，损及企业和家庭信心。

但分析师表示，日本央行放宽政策背后的主要推动力是，来自政府和市场的压力。随着周三日本首相安倍晋三宣布实施28万亿日圆的刺激计划，日本央行面临采取更多宽松举措的压力。

“这次日本央行似乎已经没有别的选择，只有宽松政策，因为市场很大程度上已经消化了该行要采取新刺激举措的可能性。除此之外，似乎还有政治压力，”NLI基础研究所的资深分析师Tsuyoshi Ueno称。

部分央行决策人士担心政策选项减少，对于继续扩大原本就规模不小、并且未能提升通胀的刺激方案，这些人士公开对此做法的可行性表示怀疑。

日本央行将在9月20-21日的利率评估会上评估当前政策的效果，届时或可化解上述担忧。部分分析师表示，这种评估或导致相关人士提出更加激进的建议措施。

“值得注意的是，日本央行已经承诺在下次会议上检视政策效果，这使得人们对于进一步放松政策仍抱有期望，”美银美林的首席日本汇市分析师Shunsuke Yamada表示。

“下次会议因此显得十分重要。在此之前日圆或呈震荡走势。”(完)