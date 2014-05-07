日本首相安倍期望明年与欧盟达成自贸协议

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透布鲁塞尔5月7日 - 日本首相安倍晋三周三在欧盟-日本布鲁塞尔峰会之后表示，双方已经同意明年努力完成自由贸易谈判。
“我们确认了早日完成谈判的重要性，目标是2015年达成基本协议，”安倍在与欧盟领导人出席记者会时表示。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。