日本与欧盟为年底前达成自贸协议做出最后努力

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月14日 - 日本政府官员表示，日本和欧盟本周举行谈判，为年底前达成自贸协议做出最后努力。
在特朗普表示美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，这次谈判的意义变得更加重要。日本首相安倍晋三表示，TPP对他的改革措施非常重要。该贸易协定曾是美国重心向亚太转移的一个重要部分。
日本经济新闻报导，如果双方能谈拢贸易协议的框架，欧盟贸易执委玛姆斯托姆下周将访问日本，与日本外务大臣岸田文雄举行会谈。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。