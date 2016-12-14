版本:
中国
国际财经 | 2016年 12月 14日 星期三 14:48 BJT

日本与欧盟为年底前达成自贸协议做出最后努力

路透东京12月14日 - 日本政府官员表示，日本和欧盟本周举行谈判，为年底前达成自贸协议做出最后努力。

在特朗普表示美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，这次谈判的意义变得更加重要。日本首相安倍晋三表示，TPP对他的改革措施非常重要。该贸易协定曾是美国重心向亚太转移的一个重要部分。

日本经济新闻报导，如果双方能谈拢贸易协议的框架，欧盟贸易执委玛姆斯托姆下周将访问日本，与日本外务大臣岸田文雄举行会谈。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐