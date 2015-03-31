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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 08:56 BJT

日本金融：东京证交所运营商将加强对上市公司审查--消息

路透东京3月31日 - 两位消息人士周二称，东京证交所运营商日本交易所集团(JPX) 将加强对申请上市公司的审查，包括要求公司在首次公开发行(IPO)时提供获利预估的依据。

此前移动游戏开发商Gumi Inc 上市融资仅仅数月之后就宣布裁员，并发布亏损预警。

去年能源初创公司Eneres Co Ltd 被曝光存在不当会计做法且缺乏内部管控，令人质疑该公司当初是否应被允许上市。Eneres在2013年底上市。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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