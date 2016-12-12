独家：下周日本央行可能上调对经济的评估--消息

路透东京12月12日 - 消息人士称，日本央行在下周的利率评估会议上可能给出更乐观的经济评估，因新兴亚洲市场的需求好转，以及民间消费出现复苏迹象，提高了出现稳健、受出口拉动经济复苏的可能性。

如果上调经济评估，将增强市场对央行暂不扩大刺激政策的预期。多年来日本央行的大规模货币宽松政策未能使日本摆脱通缩。

在11月1日举行的会议上，日本央行称经济趋势是温和复苏，但新兴市场需求放缓打压了出口和生产。

据熟悉央行思路的四名消息人士透露，上次会议过后，日本央行官员越来越相信，随着11月份亚洲及欧洲制造企业加速生产，全球贸易已经走出低谷。

他们还看到民间消费有初步复苏迹象，服务业景气触及近三年高位。民间消费多年来一直是日本经济的一个软肋。

因此，消息人士称，在12月19-20日的政策会议上，日本央行料将考虑调整措辞，暗示愈加相信日本经济正在走向稳步复苏。

“全球经济状况正在改善，而且消费似乎也在提速，”其中一位消息人士称，“总而言之，我们看到经济的更多乐观迹象。”另一位消息人士也同意这样的观点，指出近期的经济指标“多数乐观”。

消息人士称，日本央行政策委员会将在审视完密切关注的“短观”季度企业景气调查后，作出最终决定。短观调查定于周三公布。

会议将不会讨论具体的GDP增长预估。目前对截至2017年3月的财年GDP增长预估为1%，之后的一年料增长1.3%。

**静观立场？**

日本首相安倍晋三2013年部署的“安倍经济学”刺激政策最初成功点亮了公众信心，提振了出口，但由于全球需求低迷以及薪资增长乏力重压出口和消费，经济增长之势逐步消退。

虽然决策者大举推出财政和货币刺激举措，但经济成长和通胀仍顽固地原地踏步，批评人士称这些政策正给未来积聚问题。

日本央行9月已经调整了其政策框架，采用更适合其长期对抗通缩的办法。

该央行下周的会议可能会对经济给出更正面的看法，以证明维持政策不变的合理性。

消息人士称，央行还可能对海外经济体和民间消费持略微乐观的看法。

但日本央行官员绝不会就前景感到自满。

日本央行总裁黑田东彦上周称，“全球形势发展具有许多不确定性，2017年法国和德国将举行大选，”

消息人士称，日本央行可能将重申经济和物价前景风险偏向下行，需密切关注。

自日本央行11月1日的上次政策会议以来，日圆兑美元已大约下跌12%，日股日经指数涨逾10%。

路透调查显示，12月日本制造业信心升至16个月高点，因日圆走疲提振了出口业者的前景。

制造业产出亦显示出活力，11月日本企业订单上升，掩盖了外界对美国当选总统特朗普的保护主义倾向及油价上涨的忧虑。

第三季民间消费小幅增长，11月冬季用品销售因天气异常寒冷而上升。民间消费占日本经济活动的60%。分析师称，近期股市上涨可能提振信心。

日本通缩图表 tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)