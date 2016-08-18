日本7月出口下滑速度为全球金融危机以来最快 受日圆劲升影响

路透东京8月18日 - 日本7月出口大减，下滑速度为全球金融危机以来最快，日圆劲升以及国外经济疲弱加剧对海外出货压力，显示出日本不能倚赖出口来带动增长的警讯。

财务省周四公布，7月出口较上年同期下滑14.0%，符合路透调查预估中值，下滑速度创2009年10月以来最快。

分析师表示，由于全球经济不确定性几无减弱迹象，出口将持续疲弱的风险越来越大，危及日本决策当局重振经济的努力。

该数据显示，7月对美国汽车销量、对中美洲的船只出货、以及对意大利钢铁销量均下滑，从而拖累出口。

日本7月对中国出口较上年同期下滑12.7%，6月下降10.0%。

7月对美国出口较上年同期下滑11.8%，6月下降6.5%。

今年以来日圆兑美元已升值约20%，进一步升值将大幅削减出口商获利，并降低了进口物价从而增加通缩压力。

日本央行在一再推后实现2%通胀目标的时间后，已宣布将于9月会议时“全面评估”其量化宽松及负利率政策。(完)