焦点：日本3月出口实现两年来最快增速 但贸易摩擦担忧令前景蒙尘

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透东京4月20日 - 日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，表明海外需求增加有助于提振日本缓慢的经济增长。
3月出口较上年同期增长12.0%，预估中值为增长6.7%。数据还显示，日本对美国贸易顺差缩窄，但这样的情况不太可能完全舒缓对于美国贸易政策的担忧。
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增长。但美国总统特朗普承诺采取更多保护主义的贸易政策引发担忧，令日本贸易前景蒙尘。
“出口看起来相当不错，我们预计这将促进今年的经济增长，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。
“有一个问题是，特朗普可能会在对华贸易问题上开始采取强硬立场，这样他可能还会开始更公开地批评日本出口。”
日本3月出口量较上年同期增长6.6%，为连续第二个月实现增长，再次表明全球需求在增长。
3月对美国出口较上年同期增长3.5%，受汽车零配件出口增长提振。2月对美国出口按年则增长0.4%。
日本3月对美国贸易顺差较上年同期减少8.1%至6,281亿日圆(57.7亿美元) ，因液化天然气和谷物进口增长。
3月对中国出口同比增长16.4%，2月为大增28.2%。
日本3月对亚洲出口同比增加16.3%，2月为增长21.0%。
日本3月进口较上年同期增长15.8%，为2014年3月以来最大增幅，因油价上涨推高了能源进口额。
整体贸易顺差为6,147亿日圆，预估中值为顺差5,758亿日圆。
美国副总统彭斯周二对日本表示，美方盼打开美国商品在日本的市场，希望透过会谈“在不久的将来”就能有所成果。
彭斯是在东京与日本副首相麻生太郎首度进行美日经济对话时做此表示的。
下一次会谈将于年底前在华盛顿举行，届时特朗普政府可能就增加美国对日出口的贸易问题向日本施压，促其让步。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。