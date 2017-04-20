日本3月出口增速创逾两年来最快 贸易摩擦担忧令前景蒙尘

路透东京4月20日 - 日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，显示海外需求增加，这有助于提振日本缓慢的经济增长。

3月出口较上年同期增长12.0%，预估中值为增长6.7%。数据还显示，日本对美国贸易顺差缩窄，但这样的情况不太可能完全舒缓对于美国贸易政策的担忧。

随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增长。但美国总统特朗普承诺采取更多保护主义的贸易政策引发担忧，令日本贸易前景蒙尘。

3月对美国出口较上年同期增长3.5%，受汽车零配件出口增长提振。2月对美国出口按年则增长0.4%。

日本3月对美国贸易顺差较上年同期减少8.1%至6,281亿日圆(57.7亿美元) ，因液化天然气和谷物进口增长。

3月对中国出口同比增长16.4%，2月为大增28.2%。

日本3月对亚洲出口同比增加16.3%，2月为增长21.0%。

整体贸易顺差为6,147亿日圆，预估中值为顺差5,758亿日圆。

美国副总统彭斯周二对日本表示，美方盼打开美国商品在日本的市场，希望透过会谈“在不久的将来”就能有所成果。

彭斯是在东京与日本副首相麻生太郎首度进行美日经济对话时做此表示。

下一次会谈将于年底前在华盛顿举行，届时特朗普政府可能就增加美国对日出口的贸易问题向日本施压，促其让步。(完)