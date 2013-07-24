日本6月出口增速意外放缓 引发对中国经济减速影响的忧虑

* 6月出口同比增长7.4%，而预估中值为增长10.3%

* 进口增长11.8%，而日圆贬值推高能源进口

* 中国经济放缓令日本出口增速承压

* 日本经济凭借消费的拉动仍在成长的轨道上

路透东京7月24日 - 日本6月出口同比增速意外放缓，令人担心中国经济放缓伤及海外需求，而且有可能削弱日本重振经济的努力。

6月出口同比增长7.4%，不及路透调查分析师的预估中值成长10.3%。这可能是日本首相安倍晋三关切的一个问题，因这意味着仅凭日圆疲软或不足以支撑出口。

日本6月连续第12个月录得贸易逆差，显示日圆疲软也成为一项负担，因其推高了能源进口成本。

“总的来说，情况并不那么强劲，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。

“中国经济放缓开始变得更加危险。受助于消费者支出，日本第二季经济成长可能仍维持强劲，但出口的贡献不会太大。”

第一季数据显示，日本是七国集团中经济增速最快的。

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浏览根据目的地划分的日本出口图表，请点选(link.reuters.com/far65s)

日本6月对中国的出口较上年同期增加4.8%，增幅较5月的8.3%大幅减少，显示中国增长放缓打击对日本商品的需求。

日本6月对美国出口同比增加14.6%，5月为增加16.3%，显示美国对日本商品的需求略微减少。中国和美国是日本前两大贸易伙伴。

日本6月进口较上年同期增长11.8%，增幅低于路透调查中值所预估的13.6%。

6月贸易为逆差1,808亿日圆(18.1亿美元)，多于调查中值预估的逆差1,606亿日圆。

基于对日本央行积极货币宽松的预期，日圆兑美元去年11月以来已跌约20%。

日圆走贬在某种程度上有助出口，但也抬高了能源进口成本。由于自2011年3月地震引发福岛核灾以来，日本几乎所有核反应堆都仍停止运作，因此需进口更多燃料，使得能源进口增加。

中国国内生产总值(GDP)增速在过去10季有九季都呈现放缓，有人担心，随着中国试图限制固定资产投资，其经济增速将继续放缓。这可能打击日本的出口。

甫于周末在参议院选举中大胜的安倍晋三首相已誓言，继续推进超宽松货币政策、政府支出和经济改革的“安倍经济学”计划，以摆脱长达15年之久的通缩。(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/张若琪 审校 李爽/隋芬)

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