焦点：日本出口创全球金融危机以来最快降速 受累于日圆强势

路透东京8月18日 - 日本7月出口下滑速度为全球金融危机以来最快，日圆反弹和国外经济疲弱给对外出口带来压力，从而使日本经济和政府更加依赖内需来带动增长。

7月出口较上年同期下滑14.0%，为2009年10月以来最快降速。该数据与路透调查的预期中值一致。

日本出口目前已连续第10个月下滑，为美国次贷危机引发全球金融危机以来最长下滑时期。

分析师表示，出口将持续疲弱的风险升高，因为全球经济不确定性没有多少减弱迹象，而这可能会削弱日本决策者重振本国经济的努力。

“出口并不具备带动日本经济走强的实力，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa称，“这是我们需要支持内需的明确信号。政府刺激将会有助力，但只会有短期效果。可能会出现更多货币宽松措施的言论。”

该数据显示，7月对美国汽车销量、对中美洲的船只出货、以及对意大利钢铁销量均下滑，从而拖累出口。

日本7月对中国出口较上年同期下滑12.7%，6月下降10.0%。

7月对美国出口较上年同期下滑11.8%，6月下降6.5%。

今年以来日圆兑美元已升值约20%，若进一步升值，将大幅削减出口商获利，并降低了进口物价从而增加通缩压力。

7月日本石油与煤油进口量下降8.5%，为三个月来首度下滑。

近期工业生产表现疲弱，第二季GDP数据显示经济陷于停滞，这意味日本的大宗商品需求可能进一步走软。

日本央行在数度将达成2%通胀目标的时间点推迟后，将在下个月的会议上对量化宽松与负利率政策进行“全面检讨”。

部分分析师表示，日本央行可能利用此次检讨放宽货币政策，若公债收益率进一步下跌，则可能会推低日圆。

日本首相安倍晋三的内阁本月稍早批准13.5万亿(兆)日圆财政措施，以重振疲弱的日本经济，并为其经济计划注入新的活力。(完)