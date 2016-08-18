焦点：日本出口创全球金融危机以来最快降速 受累于日圆强势

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透东京8月18日 - 日本7月出口下滑速度为全球金融危机以来最快，日圆反弹和国外经济疲弱给对外出口带来压力，从而使日本经济和政府更加依赖内需来带动增长。
7月出口较上年同期下滑14.0%，为2009年10月以来最快降速。该数据与路透调查的预期中值一致。
日本出口目前已连续第10个月下滑，为美国次贷危机引发全球金融危机以来最长下滑时期。
分析师表示，出口将持续疲弱的风险升高，因为全球经济不确定性没有多少减弱迹象，而这可能会削弱日本决策者重振本国经济的努力。
“出口并不具备带动日本经济走强的实力，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa称，“这是我们需要支持内需的明确信号。政府刺激将会有助力，但只会有短期效果。可能会出现更多货币宽松措施的言论。”
该数据显示，7月对美国汽车销量、对中美洲的船只出货、以及对意大利钢铁销量均下滑，从而拖累出口。
日本7月对中国出口较上年同期下滑12.7%，6月下降10.0%。
7月对美国出口较上年同期下滑11.8%，6月下降6.5%。
今年以来日圆兑美元已升值约20%，若进一步升值，将大幅削减出口商获利，并降低了进口物价从而增加通缩压力。
7月日本石油与煤油进口量下降8.5%，为三个月来首度下滑。
近期工业生产表现疲弱，第二季GDP数据显示经济陷于停滞，这意味日本的大宗商品需求可能进一步走软。
日本央行在数度将达成2%通胀目标的时间点推迟后，将在下个月的会议上对量化宽松与负利率政策进行“全面检讨”。
部分分析师表示，日本央行可能利用此次检讨放宽货币政策，若公债收益率进一步下跌，则可能会推低日圆。
日本首相安倍晋三的内阁本月稍早批准13.5万亿(兆)日圆财政措施，以重振疲弱的日本经济，并为其经济计划注入新的活力。(完)
(编译 许娜/于春红/陈宗琦；审校 王丽鑫/李爽/汪红英)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。