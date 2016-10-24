日本9月出口受日圆升值拖累 但出口量增长显示需求回温（更新版）

(新增分析师评论细节)

路透东京10月24日 - 官方数据显示，日本9月出口创下连续第12个月下滑，因日圆升值不利于出口价格；但出货量上升显示全球需求有初步回温迹象。

财务省周一公布的数据显示，在8月出口下滑9.6%之后，9月出口同比进一步下滑6.9%，受到对美国汽车出货、以及对中国的电子元件出货和钢铁出口的拖累。

9月出口降幅小于路透调查所预估的10.4%。日圆兑美元较上年同期升值16%损及交货额。

财务省数据显示，9月出口量较上年同期增加4.7%，连续第二个月增长，表明全球需求逐步回升。

“出口量在近期或多或少持平的情况之后出现增长，这是个积极的信号，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信。

分析师称，经季调的净出口可能为日本7-9月的国内生产总值(GDP)增长做出贡献，反映出进口有所下降，虽然疲弱的海外需求将第二季的增长下拉0.3%。

亚洲对iPhone手机相关电子元件的需求、欧洲的汽车销售从欧元区债务危机造成的经济低迷中复苏，都帮助提升了日本的出口量。

但德田秀信表示，这些可能的暂时性因素或许帮助在短期提振销售，但由于全球资本支出乏力，日本的出口引擎或许仍缺少动力。

更积极的信号是，因新订单量增加，10月日本制造业活动扩张速度为九个月来最快。日本10月经季节调整后Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7，9月终值为50.4。

日本央行10月31日-11月1日的政策会议中，将仔细检视这些数据。央行会后并将公布新的经济及通胀预估。预计央行在上月大幅调整政策框架之后，本次会议将维持政策不变。

财务省数据显示，日本9月对中国出口较上年同期下降10.6%，为连续第七个月同比下滑。中国是日本最大的贸易伙伴。

对亚洲出口同比减少8.4%，为连续第13个月下降。亚洲占到日本出口的一半以上。

对美国出口减少8.7%，为连续第七个月下降；对欧盟出口增加0.7%，为五个月来首次增加。(完)