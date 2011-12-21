日本11月出口同比降幅为六个月最大

* 11月出口较上年同期下降4.5%,路透调查预估为下降4.0%

* 日本连续第二个月录得贸易逆差

* 对亚洲出口较上年同期下滑8.0%

路透东京12月21日电---日本11月出口较上年同期降幅为六个月来最大,因日圆持续走强,欧洲主权债务危机持续不断,且新兴市场经济放缓,令海外需求受到拖累.

财务省周三公布的数据显示,出口下滑和进口跳涨两方面因素导致日本录得贸易逆差6,847亿日圆(88亿美元),不仅大於预期,而且为连续第二个月录得逆差.

疲弱的数据不禁令人质疑,日本经济能否在明年初实现稳健复苏,不过日本央行在周三的利率决策中料采取静观其变的政策,暂不动用有限的经济成长刺激选项.

"这种出口放缓的趋势可能会维持一段时间,因为对於机械和零部件等日本支柱性出口产品的需求可能仍然不振."日本总研资深分析师HIDEKI MATSUMURA称.

11月出口较上年同期下降4.5%,降幅大於市场预估中值的下降4.0%,几乎无法给担心欧债危机对全球经济後续影响扩大的决策者带来慰藉.

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以出口目的地区分相关图表请点击(link.reuters.com/far65s).

**经济放缓影响增高**

日本11月对亚洲出口较上年同期下滑8.0%,因对中国、台湾和新加坡的半导体出口减少,显示全球经济放缓带来的影响日增.

财务省一官员对记者称,对中国和美国的数码相机出口疲软;海外需求减缓及泰国洪灾造成的供应链中断损及电子产品出口.

数据显示,11月总进口额上升11.4%,增幅大於预估的8.7%.

数据表明,日本需要进口液化天然气以弥补减少核电使用而留下的缺口,同时石油进口上升,这推升了总体进口.

日本经济已经从3月地震和海啸灾害所造成的衰退中复苏,但预计当前季度增长将大大放慢,因企业供应与生产恢复所带来的促进效果逐渐消退.(完)

--编译 郑茵/张若琪;审校 张涛/王丽鑫

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