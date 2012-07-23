美F-16战机太平洋坠机 飞行员获救

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透东京7月22日电---日本海岸警卫队称，在日本东北部沿海附近太平洋海域坠落的美国F-16战斗机飞行员已经获救。这距离该战斗机坠落时间为六小时左右。
日本海岸警卫队称，该飞行员在0900 GMT左右安全被安置到该区域一艘美国集装箱运输船上。
美国空军此前发布声明称，坠机地点位於日本北海道岛东北大约200英里处。
美国空军称，仍在准备包含飞行员被救细节的声明。该飞行员大约0230 GMT从见泽空军基地起飞前往北美。
美国空军表示，正在调查坠机原因。
日本共同社引述副首相冈田克也的话报导称，F-16战斗机坠机事件不应该影响部署V-22鱼鹰式倾转旋翼机的决定。“这是两种完全不同的飞机。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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