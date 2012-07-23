美F-16战机太平洋坠机 飞行员获救

路透东京7月22日电---日本海岸警卫队称，在日本东北部沿海附近太平洋海域坠落的美国F-16战斗机飞行员已经获救。这距离该战斗机坠落时间为六小时左右。

日本海岸警卫队称，该飞行员在0900 GMT左右安全被安置到该区域一艘美国集装箱运输船上。

美国空军此前发布声明称，坠机地点位於日本北海道岛东北大约200英里处。

美国空军称，仍在准备包含飞行员被救细节的声明。该飞行员大约0230 GMT从见泽空军基地起飞前往北美。

美国空军表示，正在调查坠机原因。

日本共同社引述副首相冈田克也的话报导称，F-16战斗机坠机事件不应该影响部署V-22鱼鹰式倾转旋翼机的决定。“这是两种完全不同的飞机。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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