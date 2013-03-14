核电重启与否左右日本经济前景

调查：日本和美国近期可能展开贸易谈判
日本和美国将在4月18日召开经济对话，美方由副总统彭斯率团，日方由副首相麻生太郎领衔。对话将涉及宏观经济政策、基础设施投资以及贸易等问题。
* 安倍经济学造成日圆贬值，增加能源进口成本
* 福岛核灾之后，日本仅有两座核反应炉恢复运转
* 外界认为自民党的拥核立场更甚此前执政的民主党
路透东京3月14日 - 福岛核灾之后日本进口燃料费用飙升，有长期深陷贸易逆差之虞。日本能否恢复使用核电，对首相安倍晋三实现其经济愿景至关重要。
日本人本周正为福岛核灾两周年展开纪念，不过少了核电以后，燃料费用也成了日本经济的痛，而这其中有部分要归咎于安倍。
他那被媒体封为“安倍经济学”的经济政策，不但造成日圆大贬，还连带推高了进口成本，而这势必对仰赖出口拉动增长的日本经济造成压力。
拥核的安倍若能越快恢复核电厂运转，就越能早一步令日本摆脱创纪录的贸易逆差，重回往昔的长期顺差，从而为经济复苏立下里程碑。
不过阻碍安倍的是日本新成立的独立核能监督机构，该组织已表示，依其正在研议的安全准则，需要长达三年的时间才能批准恢复核电运作。
2011年3月11日日本东北部发生的强烈地震和海啸在福岛引发核灾，使得当时在全日本电力供应中占据30%份额的核电产业全线关闭。之后仅有两座核反应堆恢复运营，但引发了大规模的反核电活动。
日本燃料进口支出随即骤增，因电力公司提高石油和燃气发电量。很快，日本贸易收支转为逆差。
自12月赢得重大选举胜利以来，安倍强烈要求采取更加激进的财政和货币政策，日圆汇价因而下挫，周二兑美元跌至三年半低位96.71日圆，这进一步加重了燃料进口支出。
日本财务省数据显示，按美元兑日圆官方平均汇率为79.55日圆计算，日本2012年包括发电用燃料在内的燃料进口额约达24万亿(兆)日圆(约合2,500亿美元)。
这占了日本进口总额的三分之一，且推动贸易逆差创下逾6.9万亿日圆的纪录高位。
假设进口量保持不变(这种情况不太可能)，如果日圆兑美元跌至100日圆，且在未来一年守在此位，那么日本从海外进口石油、天然气和煤炭的支出将增长25%，至略高于30万亿日圆。
**乐观看法**
相比前任执政党民主党，安倍所在的自民党对于发展核能更加支持。比如，安倍打算对前任首相的退出核能计划进行重新审视。
“等夏季过后，安倍必然会利用进口成本高企这一点，来证明日本需要重启核能，因为在日本经营的成本太高了。”富士通综合研究所的高级研究员舒尔茨表示。
与安倍一样，公用事业企业也有充分的经济理由支持重启核电，因为他们的成本正在大涨。核燃料的主要替代品--液化天然气2012年的进口成本达到6兆(万亿)日圆，公用事业企业迫不及待要重启核电来削减成本与减少亏损。
他们确信，能争取在2014年3月底之前重启日本50座核反应堆中的五分之一以上，不过一些评论人士说，从监管当局更谨慎的态度来看，这种想法过于激进了。
与政府有关联的能源经济研究所表示，如果公用事业企业能使50座反应堆中的半数重启，未来一年他们将能节省多达1.8万亿日圆的燃料进口成本。(完)
(编译 李婷仪/许娜/隋芬; 审校 张明钧/许娜/丁琦)
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