日本5月制造业增速降至六个月最慢 因出口订单放缓--PMI初值

路透东京5月23日 - 周二公布的一项民间调查显示，日本5月制造业活动扩张速度创六个月来最慢，因出口订单放缓。这个警示信号表明全球需求可能走软。

5月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52.7。

该指数连续第九个月处于荣枯分水岭50的上方，但显示制造业增速为11月以来最慢。

新出口订单指数初值自上月终值53.3降至51.6，创下11月以来最慢增速。

“虽然增长依然不错，但客户持观望态度、库存过多、近期原材料成本大幅上升均对本月的扩张构成了不利影响，”IHS Markit资深经济学家Paul Smith称。

周一公布的政府数据显示，日本4月出口增速较上月放缓。PMI初值表明5月份仍会保持放缓势头。

鉴于海外经济反弹，分析师对日本出口将继续增长依然乐观。但如果进一步放缓，一些分析师可能会降低对日本经济增长的预期。(完)