日本5月制造业增速降至六个月最慢 因出口订单放缓--PMI初值

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月23日 - 周二公布的一项民间调查显示，日本5月制造业活动扩张速度创六个月来最慢，因出口订单放缓。这个警示信号表明全球需求可能走软。
5月经季节调整的Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52.7。
该指数连续第九个月处于荣枯分水岭50的上方，但显示制造业增速为11月以来最慢。
新出口订单指数初值自上月终值53.3降至51.6，创下11月以来最慢增速。
“虽然增长依然不错，但客户持观望态度、库存过多、近期原材料成本大幅上升均对本月的扩张构成了不利影响，”IHS Markit资深经济学家Paul Smith称。
周一公布的政府数据显示，日本4月出口增速较上月放缓。PMI初值表明5月份仍会保持放缓势头。
鉴于海外经济反弹，分析师对日本出口将继续增长依然乐观。但如果进一步放缓，一些分析师可能会降低对日本经济增长的预期。(完)
(编译 王兴亚/孙国玉；审校 张若琪/张荻)
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