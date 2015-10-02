焦点：日本8月家庭支出大增且就业市场趋紧 有助缓解经济衰退疑虑

2015年8月16日在日本东京拍到的图片。 REUTERS/Yuya Shino

* 8月家庭支出较上年同期上升2.9%，预估为小升0.4%

* 支出大增得益于消费者汽车购买量增加

* 劳动力需求指标触及1992年1月以来最高

路透东京10月2日 - 日本8月家庭支出在三个月以来首次增加，就业难度也降至20多年来最低，这可能有助于缓解对经济已滑入衰退的担忧。

8月家庭支出较上年同期增长2.9%，增幅远超预期的0.4%，归功于消费者购买更多汽车。7月家庭支出同比下滑0.2%。

日本央行进行的另一项调查显示，企业在9月当季的通胀预期减弱，可能会为预期日本央行本月底将放宽货币政策提供更多依据。该央行将于10月底更新长期经济预估。

“家庭支出表现和紧绷的就业市场，是反映经济在努力前行的正面迹象，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa称。

“我认为日本央行下周开会时不会放宽政策。央行可能在本月底调低消费者物价指数(CPI)预估，所以如果那时还不放松政策，那么它的公信力将面临考验。”

Miyagawa还指出，汽车销量增加尤为鼓舞人心，因为它说明这一经济领域终于从增税的打击中恢复。

一位政府官员说，除了汽车销售上升之外，气候异常炎热期间，许多消费者采购了新的空调设备。

政府数据显示，8月求才求职比升至1.23，为1992年1月以来最高。8月失业率为3.4%，略高于预估中值3.3%。

家庭支出增加显示，中国经济放缓所引发的金融市场动荡，对信心的破坏力并没有最初所担心的严重。

日本央行将在10月6-7日举行政策会议，但许多分析师更关注的是下一次在10月30日进行的会议，届时央行将重新评估消费者物价并更新国内生产总值(GDP)预估。

日本央行9月短观报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升1.2%。

前次调查时的预估为上升1.4%，显示日本央行可能得再度扩大资产购置以达成2%通胀目标。

一些分析师也呼吁政府出台刺激方案，此前8月工业生产意外下滑，已增添日本7-9月经济萎缩、从而沦入衰退的可能性。(完)