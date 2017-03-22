焦点：日本2月出口跳增 对美顺差令人担心贸易关系紧张

路透东京3月22日 - 日本2月出口创下逾两年来最大同比增幅，一改春节因素导致的1月放缓局面。对美国贸易顺差扩大，可能引发两国之间的贸易关系紧张。

财务省周三公布数据显示，日本2月出口较上年同期成长11.3%，超过路透调查分析师预测的10.6%且远高于1月的1.3%，并创下2015年1月以来最大增幅。

日本2月对美国出口较上年同期增加0.4%，主要受惠于汽车与零部件出口增加。

由于美国总统特朗普点名日本、中国及德国对美国净出口偏高，日本对美贸易顺差扩大可能让日本决策者感到担忧。

农林中金总合研究所首席研究员南武志称，“有人担心美国总统特朗普的保护主义政策会导致全球贸易倒退。”

日本与美国将于4月中旬展开高层级经济对话，日方将提议对话侧重于对美国基础建设的投资，以设法回避汽车出口等贸易摩擦问题。

对美贸易顺差较上年同期增加1.5%，至6,113亿日圆(54.8亿美元)，是11月来首度上升。1月经修正为下滑26.5%。

**出口引领经济复苏**

贸易数据显示，海外需求引领日本经济复苏，主要因中国和亚洲地区的需求从1月农历新年的放缓中反弹。

日本2月对中国出口同比增长28.2%，好于上月的增长3.1%。

中国对汽车零部件以及香港对电子器件的需求，帮助推动日本2月出口增长。

这帮助日本实现对中国贸易顺差1,118亿日圆，这是五年来首次。

整体来看，经季节调整的贸易顺差冲上6,803亿日圆，创下2010年4月以来最高。

分析师认为，2月出口量增长8.3%，1月与2月出口量平均增长约4%，对于本季度日本经济来说是积极迹象。日本经济比较依赖出口。

“即便剔除春节因素的影响，在全球温和复苏和对亚洲出口反弹的背景下，出口亦呈现增强趋势，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。(完)