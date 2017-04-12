日本2月核心机械订单回升 表明资本支出逐步改善

路透东京4月12日 - 日本2月核心机械订单继上月下滑后小幅回升，初步显示经济可持续增长所需的资本支出出现改善。

内阁府周三公布，2月核心机械订单较前月增加1.5%，分析师此前预估为增加2.7%。机械订单被视为是未来六至九个月企业资本支出的指标。

1月核心机械订单为下降3.2%。

日本经济近几月显示出生机，工厂生产和出口受到全球需求复苏的支撑，尽管消费者支出依然疲弱。

然而鉴于担心英国退欧计划及美国总统特朗普保护主义倾向可能影响依赖出口的日本经济，日本企业或许仍不会大举加快资本支出。

以行业来看，来自制造业的核心订单2月增长6.0%，前月为降10.8%；来自服务业的订单增加1.8%，连续三个月增长。

2月海外订单减少1.1%，逆转前一个月的3.2%涨幅。海外订单不计入核心订单。

备受关注的日本央行短观调查显示，截至2018年3月的会计年度，大型企业计划资本支出增加0.6%，令人期待未来几个月企业投资将蓄积一些动能。

内阁府周三维持对机械订单的评估，称上升态势正要熄火。

2月核心机械订单较上年同期增加5.6%，1月为下滑8.2%。(完)