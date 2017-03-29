日本2月零售销售增长接近停滞 令人担心消费与经济增长状况

路透东京3月29日 - 日本2月零售销售近乎持平，因消费者缩减食品与耐久财(耐用品)支出。此前日本企业提出的春季加薪幅度为四年来最低。

2月零售销售较上年同期增长0.1%，远低于预估中值的增长0.5%，也远不及1月增长1.0%的表现。

疲弱的数据令人对民间消费力道的质疑更甚，凸显出日本经济创造可持续的薪资增长与物价上涨环境的难度。

“我一直预计消费在1-3月会升温，但迄今为止情况看起来不佳，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称。

“这反映了对今年薪资增长不会像去年那么快的担忧。一些人还感觉到能源价格上涨的影响。”

数据显示，2月食品方面的支出同比下降1.5%，为五个月来首次下降。

2月耐久财支出同比下降2.2%，降幅超过前月的下降0.8%。

一般性日用品支出较上年同期下降5.1%，超过1月2.9%的降速。

在今年春季的年度薪资协商中，日本大多大型企业提供的基本工资上调幅度为四年来最低，将抑制消费者支出和整体经济活动。

此外，去年原油价格上涨以及汇率下跌推高了汽油价格，这也开始损及消费者信心。(完)