《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透东京8月6日（记者 Elaine Lies） - 宫崎骏的新片《起风了》票房大卖，但其警惕民族主义和战争风险的主题招来前所未有的指责。
《起风了》上个月在日本上映，并已入围即将举行的威尼斯电影节。故事的原型是二战时期日本“零”式战斗机的设计师堀越二郎。该片是72岁的导演宫崎骏首部基于历史人物和真实事件的电影。
评论人士认为，该电影暗示日本可能正在走向类似的方向。宫崎骏在7月中发表了一篇措辞严厉的杂文，对日本首相安倍晋三修改日本和平宪法的提议提出警告。
“影片反映的年代与当今有相似之处。”影评人士Ryusuke Hikawa表示，所指的是1923年的关东大地震和20世纪30年代的衰退，与2011年的地震和海啸以及日本长期停滞的经济相似。
“地震之后日本出现混乱，随后开始走向战争。能感觉到相似的地方……经济不好，心理上认为这种时候必须做点大事，然后就走向民族主义了。”
“这部影片仅仅是对零式战斗机的歌颂。”一名互联网评论人士则表示。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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