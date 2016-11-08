日本财相麻生太郎称若美国大选导致日圆急升 有必要做出应对

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月8日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，如果美国总统大选结果导致日圆急升，日本将有必要对汇市波动做出应对。
麻生太郎是在被问到关于市场臆测，若美国共和党总统候选人特朗普11月8日胜选，避险的日圆可能急遽上升时做出此番表述的。
“我不会对他国的选举结果置评。但如果结果会影响汇率，我们将需注意并加以应对，因为汇率的稳定性一直都很重要，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。