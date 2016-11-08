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国际财经 | 2016年 11月 8日 星期二 10:12 BJT

日本财相麻生太郎称若美国大选导致日圆急升 有必要做出应对

路透东京11月8日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，如果美国总统大选结果导致日圆急升，日本将有必要对汇市波动做出应对。

麻生太郎是在被问到关于市场臆测，若美国共和党总统候选人特朗普11月8日胜选，避险的日圆可能急遽上升时做出此番表述的。

“我不会对他国的选举结果置评。但如果结果会影响汇率，我们将需注意并加以应对，因为汇率的稳定性一直都很重要，”麻生太郎在内阁会议后对记者表示。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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