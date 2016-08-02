日本财相与央行总裁周二将会面以确认合作事宜--日经

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月2日 - 日本经济新闻报导称，财务大臣麻生太郎和央行总裁黑田东彦周二将举行紧急会议，以确认财政和货币政策的合作事宜。
报导称，麻生太郎和黑田东彦将在会议后对记者发言。
日本首相安倍晋三内阁周二料批准13.5万亿日圆(1,320亿美元)的财政计划，以重振疲弱的经济。其中包括向低收入者发放现金和基础设施支出。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。