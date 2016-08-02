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国际财经 | 2016年 8月 2日 星期二 13:38 BJT

日本财相与央行总裁周二将会面以确认合作事宜--日经

路透东京8月2日 - 日本经济新闻报导称，财务大臣麻生太郎和央行总裁黑田东彦周二将举行紧急会议，以确认财政和货币政策的合作事宜。

报导称，麻生太郎和黑田东彦将在会议后对记者发言。

日本首相安倍晋三内阁周二料批准13.5万亿日圆(1,320亿美元)的财政计划，以重振疲弱的经济。其中包括向低收入者发放现金和基础设施支出。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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