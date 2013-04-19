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国际财经 | 2013年 4月 19日 星期五 12:38 BJT

日本财务大臣称该国宽松政策在G20会议上未遭反对

路透华盛顿4月18日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，日本积极的货币宽松举措在20国集团(G20)会议上并未遭到反对，日本方面在会上解释称，其政策目标是为了对抗通缩，而非削弱日圆。

麻生太郎还对记者表示，G20会议首日未讨论针对削减公共债务设定新目标。

“日本解释了其货币政策是要实现物价稳定和经济复苏，因此符合2月G20协议，”麻生太郎在参加G20财长会议后表示。

“会上没有对此提出反对，”他说。(完)

(编译 李爽; 审校 张明钧)

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