日本财务大臣称该国宽松政策在G20会议上未遭反对

（更正）欧洲央行首席经济学家称谈论进一步削减购债还为时过早--CNBC
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透华盛顿4月18日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，日本积极的货币宽松举措在20国集团(G20)会议上并未遭到反对，日本方面在会上解释称，其政策目标是为了对抗通缩，而非削弱日圆。
麻生太郎还对记者表示，G20会议首日未讨论针对削减公共债务设定新目标。
“日本解释了其货币政策是要实现物价稳定和经济复苏，因此符合2月G20协议，”麻生太郎在参加G20财长会议后表示。
“会上没有对此提出反对，”他说。(完)
(编译 李爽; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。
路透底特律4月6日 - 通用汽车财务长Chuck Stevens周四表示，该公司预期2017年将又是“非常强劲的一年”，并重申公司对全年的获利预估。