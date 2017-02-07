日本财相重申反对货币竞争性贬值的承诺

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透东京2月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将坚守七国集团(G7)和20国集团(G20)达成的反对货币竞争性贬值的协议，并继续利用货币政策来实现其通胀目标，而不以汇率为目标。
当被问及日圆近期的涨势时，麻生太郎未予置评。美元兑日圆稍早曾下滑至两个月低点，因美国公债收益率(殖利率)下跌。
麻生太郎在内阁会议后对记者表示，他希望首相安倍晋三和美国总统特朗普本周会面时，能够进行有利于双方的建设性对话，并改善双边经济关系。(完)
(编译 王兴亚；审校 许娜)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。