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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 08:55 BJT

日本财相重申反对货币竞争性贬值的承诺

路透东京2月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将坚守七国集团(G7)和20国集团(G20)达成的反对货币竞争性贬值的协议，并继续利用货币政策来实现其通胀目标，而不以汇率为目标。

当被问及日圆近期的涨势时，麻生太郎未予置评。美元兑日圆稍早曾下滑至两个月低点，因美国公债收益率(殖利率)下跌。

麻生太郎在内阁会议后对记者表示，他希望首相安倍晋三和美国总统特朗普本周会面时，能够进行有利于双方的建设性对话，并改善双边经济关系。(完)

(编译 王兴亚；审校 许娜)

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