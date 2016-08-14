日本金融厅认为负利率恐令三大银行获利减少3,000亿日圆--日经

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透东京8月13日 - 日本经济新闻周六报导称，金融厅(FSA)预估日本央行货币宽松政策下的负利率，将导致日本三大银行在2017年3月止的财年获利将至少减少3,000亿日圆(29.6亿美元)。
日经新闻表示，FSA认为获利降低损及银行扩大放款的能力，因此向日本央行表达了这方面的担忧。
根据FSA的预估，三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)获利将减少1,550亿日圆。三井住友金融集团 (8316.T)获利最多将减少760亿日圆，瑞穗金融集团 (8411.T)则将下滑610亿日圆。
如果日本央行将负利率进一步下调，FSA认为银行的获利将进一步大幅减少，因其利息收入将受创。
日本央行于2月实施负利率以提振经济，负利率虽降低了企业借款成本，但也可能侵蚀银行的获利。(完)
(编译 戴素萍 审校 李春喜)
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