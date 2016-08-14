日本金融厅认为负利率恐令三大银行获利减少3,000亿日圆--日经

路透东京8月13日 - 日本经济新闻周六报导称，金融厅(FSA)预估日本央行货币宽松政策下的负利率，将导致日本三大银行在2017年3月止的财年获利将至少减少3,000亿日圆(29.6亿美元)。

日经新闻表示，FSA认为获利降低损及银行扩大放款的能力，因此向日本央行表达了这方面的担忧。

根据FSA的预估，三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)获利将减少1,550亿日圆。三井住友金融集团 (8316.T)获利最多将减少760亿日圆，瑞穗金融集团 (8411.T)则将下滑610亿日圆。

如果日本央行将负利率进一步下调，FSA认为银行的获利将进一步大幅减少，因其利息收入将受创。

日本央行于2月实施负利率以提振经济，负利率虽降低了企业借款成本，但也可能侵蚀银行的获利。(完)