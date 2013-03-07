日本财务省官员中尾武彦将被提名接任亚开行总裁职务

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透东京3月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周四称，日本将提名财务省财务官中尾武彦接任黑田东彦的亚洲开发银行总裁一职。黑田东彦已被政府提名担任日本央行总裁。
麻生太郎做出上述声明，距离首相安倍晋三提名黑田东彦出任央行总裁刚过去一周左右。这个迅速举动凸显出日本加快推进亚开行新总裁的遴选过程，确保这一职位继续由日本人担任的决心。自1966年亚开行成立以来，日本一直把控总裁职位。
亚开行将在成员国之间展开遴选，以赶在5月年会前选出新总裁。
中尾武彦担任财务省财务官的这一年半时间里，曾代表日本出席七国集团(G7)和20国集团(G20)会议。2011年他曾数次负责日本在外汇市场的干预行动，以遏制日圆升势。(完)
(编译 程琳; 审校 李春喜)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。