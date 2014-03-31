焦点：日本金融市场新财年充满挑战

图为2014年3月7日，一名行人雪天驻足东京一家券商门外，观看电子屏幕上的股票报价。 REUTERS/Yuya Shino

路透伦敦3月28日 -日本金融市场在新的财年面对很大挑战，因新兴贸易伙伴国的经济放缓，并且日本国内上调消费税导致投资者转向类现金资产。

在日本推出一系列大手笔货币刺激举措近一年后，日本股市日经指数.N225的表现在今年的市场中垫底，年内迄今已跌7%，表现仅好于铜市。

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投资组合流向亦反映出投资者在规避风险。外国投资者占日常流动性的三分之二强，在最近一周卖超1,910亿日圆股票，前周卖超规模为创纪录的1.1万亿日圆。

国内投资者也在抛出外国股票和债券，将资金汇回本国，尤其在3月31日财年结束前夕。

对于日本看法的急剧变化程度，远不止由于去年日股涨逾30%后自然表现不佳那么简单。最大的拖累因素是日本最大贸易伙伴国--中国的经济增长放缓，这打压了日本企业的盈利能力。

而且，新兴市场波动以及地缘政治风险，加之日圆走高，以及下周上调消费税的刺激，都促使外国和本国投资者抛出日股。

“日本开始受到新兴市场负面影响的牵连。第二季对于中国和日本经济来说都是真正的考验，”CrossBorderCapital董事总经理Mike Howell表示。

2月底民间部门整体流动性跨境指数降至52.5，较去年5月峰值下降了36%。整体流动性包括现金和信贷流动。

“企业在生成现金方面出现难题，不是因为营收疲弱，就是因为成本增加，”Howell说。

他估计，约半数的海外资金流入货币中性的期货，其余流入日圆计价的上市交易基金(ETF)或者股票。

“如果买入ETF或者日股，肯定会有汇率风险。如果民间部门现金流不复苏，那么除非日本央行进一步放松政策或者日圆贬值，否则股市不会出现强劲反弹。”

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日本经常帐状况不断恶化，亦证实出口疲弱和民间部门现金流减少。

日本1月录得创纪录的经常帐赤字，因日圆疲软和上调消费税前的消费推高进口。而由于2011年福岛核灾后对矿物燃料的需求增加，本就已经令进口增加。

**重新平衡**

不只是海外投资者在规避风险。日本央行质化兼量化宽松(QQE)举措尚未实现促使日本投资者脱离低风险日债投资的政策意图。

Daiwa CapitalMarkets引用日本数据显示保险企业与养老基金在第四季仍是净买进日债，使得日本公债在两者的金融资产占比分别为45%和24%，份额均属最大。

“假设投资人真的相信QQE有朝一日会使日本经济重返持续性成长及通胀正轨，但目前仍无太多证据显示资产配置必然会有大幅重新调整。”Daiwa说。

日本企业资产负债表上的现金也逼近纪录。根据汤森路透数据，企业目前持有的现金以及相当于现金部位约为9,420亿美元，较2008年底增加32%。

根据美银美林调查，基金经理人净超配16%日股，为12个月低位，而且受访的基金经理人认为放空日圆是全球市场现在最频繁的交易。

巴克莱资本调查显示，约有三分之一的受访者认为日本宏观贸易仍大致稳健，但他们仍然偏好做多股票及做空日圆部位。

“市场似乎越来越怀疑日本贸易的续航力，”巴克莱研究报告称。

巴克莱报告称在下一阶段将较不侧重做空日圆，而是把焦点放在国内小型企业潜力股，以及策略性做空日债。

“长期而言我们可以预期，如果经济能够持续出现通货再膨胀，那么随着投资人逐渐改变资产偏好，对外资资金流的依赖性将降低。”(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/李婷仪 审校 高琦)

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