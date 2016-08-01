日本银行业美元融资成本下降 此前日本央行美元放贷计划规模翻倍

路透东京8月1日 - 在日本央行上周增强对银行业者的支持之后，日本银行业的美元融资成本明显下降。这对于该央行效果不如人意的刺激计划来说，是一个无人注意的成功。

日本央行上周五表示，将把其美元放款计划的规模从目前的120亿美元扩大至240亿美元。

该计划于2012年4月推出，提供一年期美元资金，在展期之后，最长期限可以达到四年。

周五央行的意外决定，降低了所谓的美元/日圆基础互换价差，即日本银行业者为了借入美元而支付的溢价。

“日本央行的举措对于该价差缩窄产生了一定的影响，但这不会彻底缓解美元融资压力，”瑞穗证券的资深固定收益策略师Hiroko Iwaki表示。

“我预计该价差将保持在很高的水准。”

一年期美元/日圆基础互换价差从日本央行政策决定公布前的约77个基点降至约70个基点。

政策决定公布后，较短期限的美元/日圆基础互换价差也收窄。

一年期美元/日圆基础互换价差在2014年初约为15个基点，在今年稍早位于50个基点附近。由于日本银行业对美元的需求增强，最近几个月该价差一直在扩大。

日本银行业一直在买入美元计价资产，包括美国公债、抵押贷款债券、公司债和项目贷款，同时避开收益率为负的日本公债。

虽然很多日本银行不愿使用日本央行的美元放款计划，怕可能会被打上依靠央行的烙印，但该央行的举措的确让银行业感到放心，让他们相信央行会在必要时提供美元融资。

交易员说，价差收窄还因为日本央行并未如一些人担心的那样，进一步下调负利率。

很多投资者一直担心，若进一步调降负利率，则将进一步削弱日本公债的吸引力，并促使日本投资者加速购买外国资产，因此会增加他们的美元融资需求。

由于不愿承受汇率波动风险，很多日本投资者在进行海外投资时倾向于借美元，而非通过出售日圆来换美元。(完)