日本财相麻生太郎认为G20就自由贸易的重要性达成共识

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，他认为20国集团(G20)就自由贸易的重要性达成共识。
麻生还称，美国与日本经济对话议程尚未确定，但他希望进行能使两国在贸易和经济方面互惠互利的建设性对话。美日经济对话将于下个月开始。
但麻生有关自由贸易的言论不大可能缓解对保护主义威胁的担忧。
G20财经领导人周末放弃了维持全球自由贸易的承诺，对越来越倾向于保护主义的美国采取默许态度。(完)
(编译 许娜/王颖；审校 张明钧/张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。