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国际财经 | 2017年 3月 21日 星期二 08:58 BJT

日本财相麻生太郎认为G20就自由贸易的重要性达成共识

路透东京3月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，他认为20国集团(G20)就自由贸易的重要性达成共识。

麻生还称，美国与日本经济对话议程尚未确定，但他希望进行能使两国在贸易和经济方面互惠互利的建设性对话。美日经济对话将于下个月开始。

但麻生有关自由贸易的言论不大可能缓解对保护主义威胁的担忧。

G20财经领导人周末放弃了维持全球自由贸易的承诺，对越来越倾向于保护主义的美国采取默许态度。(完)

(编译 许娜/王颖；审校 张明钧/张涛)

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