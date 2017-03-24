日本财务大臣称G20国家均认为自由贸易很重要

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透东京3月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，20国集团(G20)国家财经首长上周在德国巴登巴登开会时，均认为自由贸易很重要。
“确实有一些国家坚持公报中的措辞，像是‘自由’和‘公平’贸易，”麻生太郎在国会表示，“但没有一个国家赞成保护主义，或者要求放弃自由贸易。”
麻生太郎还表示，即将到来的美日双边经济对话不会争论汇率政策。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。