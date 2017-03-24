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国际财经 | 2017年 3月 24日 星期五 09:37 BJT

日本财务大臣称G20国家均认为自由贸易很重要

路透东京3月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，20国集团(G20)国家财经首长上周在德国巴登巴登开会时，均认为自由贸易很重要。

“确实有一些国家坚持公报中的措辞，像是‘自由’和‘公平’贸易，”麻生太郎在国会表示，“但没有一个国家赞成保护主义，或者要求放弃自由贸易。”

麻生太郎还表示，即将到来的美日双边经济对话不会争论汇率政策。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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