日本财相称央行调整政策框架后 政府也应推行结构性改革

路透东京9月23日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，政府必须推行结构性改革并实施刺激经济的计划。此前日本央行决定调整货币政策框架。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以公债收益率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

麻生太郎指出，政府不应只依赖央行来刺激经济增长并抗击通缩。他还补充称，央行的新政策框架不会对公债市场立即产生影响。(完)