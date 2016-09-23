日本财相称央行调整政策框架后 政府也应推行结构性改革

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京9月23日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，政府必须推行结构性改革并实施刺激经济的计划。此前日本央行决定调整货币政策框架。
日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以公债收益率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。
麻生太郎指出，政府不应只依赖央行来刺激经济增长并抗击通缩。他还补充称，央行的新政策框架不会对公债市场立即产生影响。(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。