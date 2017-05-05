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国际财经 | 2017年 5月 5日 星期五 11:56 BJT

日本财务大臣麻生太郎称日圆是稳定的货币

路透横滨5月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日圆是一种“稳定”的货币，能帮助促进亚洲金融稳定。

麻生指的是日本今日稍早提议与东南亚国家推出双边外汇互换机制，以便在出现金融压力的时候日本可以向这些国家提供日圆资金。

他还对记者称，全球社会应当致力于维护自由贸易。

麻生太郎是在同中国、韩国和东盟国家官员的会议上发表此番言论的。(完)

(编译 张荻/侯雪苹；审校 张涛/于春红)

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