日本财务大臣麻生太郎称日圆是稳定的货币

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透横滨5月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日圆是一种“稳定”的货币，能帮助促进亚洲金融稳定。
麻生指的是日本今日稍早提议与东南亚国家推出双边外汇互换机制，以便在出现金融压力的时候日本可以向这些国家提供日圆资金。
他还对记者称，全球社会应当致力于维护自由贸易。
麻生太郎是在同中国、韩国和东盟国家官员的会议上发表此番言论的。(完)
(编译 张荻/侯雪苹；审校 张涛/于春红)
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。
路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的行动。