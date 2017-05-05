日本财务大臣麻生太郎称日圆是稳定的货币

日本政府邀西部数据加入其牵头财团竞购东芝芯片业务--消息

路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。