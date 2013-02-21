博客：日本企业不愿涨薪 安倍复苏计划堪忧

记者 Stanley White/James Topham

一份路透调查显示,日本首相安倍晋三要推行计划拉动疲弱的经济走上更快轨道,面临的最大障碍可能来自吝啬的日本企业界,因后者倾向于严控薪资水平.

意识到提升薪资对于日本最终走出多年通缩的重要性,安倍晋三曾直接向日本最大的企业游说组织呼吁加薪,并打破二十多年来平均薪资水平下滑的趋势.

但路透调查显示日本企业不愿响应这样的号召.

在路透月度企业调查中,约有85%的受访企业表示,在4月开始的下一财年中将维持或下调薪资水平.

安倍的想法是,一旦压抑销售、企业投资及收入的通缩循环被打破,自然会有良性循环出现:投资将增加,带来更多收入更好的工作,并产生更多的需求.

但薪资若未见增长,日本将处于"坏"通胀,也就是弱势日圆推高进口物价,但家庭收入却停滞.这反而会损害经济,不会提升成长及需求.

另外,不论是谁获得安倍提名在下月出任央行总裁,面对央行2%的通胀目标恐怕都会感到棘手--日本在过去二十年中很少实现这个水平.

"企业可以增加奖金津贴,但只要基本薪资不变,成长就难以为继,"瑞穗总合研究所分析师Yusuke Ichikawa说.

"如果人们预期物价将上升,但是却预期薪水不会增加,那么货币政策将变得无效."

**薪资下降**

日本国税厅的数据显示,日本平均薪资自1998年以来一直下降.平均薪资与消费者物价密切相关.

2012年,日本工薪阶层的平均月收入为314,236日圆(3,300美元),是1990年有可比数据以来的最低水平.

而且薪资降速长期快于物价.自1997财年以来,平均薪资下降12.2%,而整体消费者物价下滑3.6%.

在1980年代泡沫经济破灭之后,很多日本企业没有大量裁员,而是选择减薪以保住工作岗位.

此后,企业在困难时期减薪而在回暖时期不加薪的模式一直持续.他们压缩成本,在不断萎缩的国内市场与本国企业竞争,在海外市场与外国同业竞争.

要改变这种情况,企业需要对国内需求终将开始增长抱有希望.

"企业必须对长期前景有信心才能促使薪资上升,而仅仅削弱日圆并不能让企业充满信心."BNP Paribas Securities的资深分析师Hiroshi Shiraishi表示.

"我们需要更多的结构性政策来创造新的成长机会,让企业相信成长前景前景将会改善."

**获利前景更加光明**

在过去几周中,日本上市企业一直在上调获利预估.上市企业中有60%专注于出口.

去年11月以来,日圆兑美元累计下挫16%,这有利于出口类企业.11月时市场对安倍将成为下任首相的预期日益升温,推动日圆下跌.

"要使已经撤离日本的生产重新回到国内,将需要付出大量时间和努力,"丰田汽车(7203.T)社长丰田章男上周对记者表示.

瑞穗总合研究所的Ichikawa和法国巴黎银行的Shiraishi表示,年度薪资谈判正在进行中,一些企业最终可能会屈服于工会的要求,同意小幅上调奖金.

然而这两位分析师均表示,这难以使薪资可持续地上升,因为企业可能会压制基本薪资,这意味着要把通胀率推升至2%,将花费比安倍所预想的更长的时间.

2月1-18日期间Nikkei Research为汤森路透所进行的调查显示,44%的企业预计消费者物价将从2014年开始上升,27%的企业认为从2015年才开始上行,而18%称会在2016年或更晚,这表明恢复通胀预期的任务艰巨.

该项调查囊括了400家目标企业,制造业和非制造业各占一半.这些企业是在匿名的情况下作出回应的.

安倍或将指出,政府年中某时公布的经济增长战略,将会列出针对该国问题的较长期结构性解决方案,从而令企业有理由相信内需将会改善.

但日本的企业尚未对此感到信服.