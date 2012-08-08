《热点透视》日本企业财报透露出全球警讯

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 张明钧

路透香港8月7日电---乍看之下日本企业财报绚丽夺目.日本前四大制造业者最近一季的营业利润为上年同期的五倍.美国业绩成长以及海啸过後的日本经济回温,盖过了欧洲及中国经济疲弱的拖累.但实际上蕴含其中的严肃讯息,就是这些低度成长国家所提供的成长力道不太可能绵延不绝.

丰田汽车(7203.T)、日产(7201.T)、本田汽车(7267.T)及日立制作所(6501.T)年度营收合计接近6,000亿美元,其中约有半数来自於日本以外市场.整体来看这些业者的表现,即非常接近全球工业经济的状况.

未出人意外的是,该季欧洲的业绩为其罩门:4-6月当季四大制造业者的欧洲营收皆萎缩,其中以日产欧洲营收萎缩13%的幅度最大.亚洲的营收状况较佳,整体成长23%,但却受到日立亚洲营收负成长15%的拖累.由於中国的需求放缓,日立的重型建筑设备及电力系统业绩仍无法填补液晶电视销售疲软的空间.中国放缓也打击全球铜价,从而压低日立的电线电缆营收.

在2011年3月11日的地震及海啸过後,日本汽车制造商努力恢复产出,正好赶上美国第二季汽车销售成长24%的热潮.但美国经济如今看来正趋於疲软,汽车销售也随之不振.

在日本企业最为重要的国内市场上,可能面临和美国市场一样的命运.在日本的营收成长44%,因产出回升,且政府展开2,400亿美元的重建工作.日立无疑地将从中受惠,但政府也取消了1,200美元的环保汽车购车补助.

整体而言,美国和日本的营收成长应该会在下半年趋缓,而欧洲和中国的问题则是远未结束.当然,事况有可能变得更差.这四大制造业者预估年度营收将仅成长13%,净利成长55%,但这波复苏的高峰看来已成过去.(完)

--译文审校 蔡美珍

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